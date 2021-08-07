МОСКВА, 7 авг – ПРАЙМ. Из-за пандемии COVID-19 и ограничений для туристов 90% граждан решили провести отпуск этой осенью в России, сообщили RT турэксперты. Минтранс надеется на рост числа рейсов в Египет

91,7% клиентов забронировали авиабилеты на внутренние рейсы с сентября по ноябрь 2021 года, рассказали агентству в сервисе OneTwoTrip.

Во время бархатного сезона 19,4% туристов отправятся в Сочи, 15,4% клиентов OneTwoTrip предпочли отдохнуть в Симферополе и 12,7% путешественников полетят в Москву.

"Средний чек за перелёт по России на первую половину осени по уже оформленным билетам составляет около 8 тыс. рублей в одну сторону. По сравнению с прошлым годом показатель пока ниже на 7%". — прокомментировали в компании. Эксперты узнали, что пандемия испортила отпуск каждому пятому россиянину

Половина туристов выбрала этой осенью трёхзвёздочные гостиницы, пояснил генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

"Например, в Краснодарский край стоимость путешествия с датой начала тура в этом месяце уже снизилась на 20%, а в сентябре путёвки могут стать ещё доступнее. При этом россияне активно интересуются не только пляжными направлениями: есть бронирования на экскурсионные поездки в Калининград, Санкт-Петербург и другие города, богатые на достопримечательности. Более того, в этом сезоне стали популярны речные круизы", — добавил специалист.

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