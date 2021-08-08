МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Туроператор "Алеан" назвал топ-5 российских направлений, которые не вводили жестких коронавирусных ограничений для туристов. Автоэксперт объяснил, почему машину "тянет" в сторону при движении

"Пока в одних регионах туристы стараются адаптироваться к новой туристической реальности — предъявлении сертификата о вакцинации, ПЦР-теста или справки о наличии антител не только при заселении, но и даже при посещении музеев и экскурсий, — в других царит настоящая антиковидная демократия", — рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора.

В регионах, перечисленных компанией в числе самых демократичных, действуют такие ограничения: масочно-перчаточный режим, заполняемость залов на мероприятиях — не более 75%, запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек, а также ограничения на работу заведений общепита в ночное время.

ТАТАРСТАН

Одним из немногих регионов России, который давал зеленый свет туристическому потоку даже в самые тяжелые времена для внутреннего туризма, стал Татарстан.

"Программы по Татарстану на Новый год и каникулярные даты входили в пятерку самых популярных", — отметили в компании.

Спрос на Татарстан в 2021 году по сравнению с "доковидным" 2019 годом вырос на 17%. "Регион выбирают почти 10% туристов. Пять дней в рамках организованного путешествия обойдутся в Татарстане в 19,6 тысячи рублей на двоих", — рассказали в туроператоре.

УРАЛ

Екатеринбург и Свердловская область также среди самых демократичных регионов с точки зрения антиковидных мер.

"Правда, бронируют Свердловскую область неактивно, всего 0,37% от общего числа туристов. Но при этом – это очень качественный сегмент путешественников, которые много где побывали. Им интересно посещение мест, связанных с историей семьи Романовых и деятельностью крупных уральских промышленников. Трехдневное знакомство с Екатеринбургом обойдется в 10,6 тысячи рублей на двоих", — рассказали в компании.

Челябинская область — ближайшая соседка Екатеринбурга, которая также лояльна к туристам. "Из самых "жестких" мер — запрет на курение кальянов в заведениях общепита. Но Челябинскую область выбирают около 0,35% туристов. Экскурсионный пик в регионе длится с мая по начало октября. В летние месяцы востребован отдых на озерах", — сообщили в туроператоре.

Стоимость четырехдневной экскурсионной поездки в Челябинскую область составит 33,9 тысячи рублей на двоих. А самый бюджетный вариант отдыха на озерах региона в середине августа на семью с ребенком стоит 23,7 тысячи рублей за неделю.

ТУЛА И САМОБЫТНЫЙ КАВКАЗ

Следом за Челябинском идет Тула, которая осенью прошлого года, по мнению туроператора, стала негласной столицей работающих на удаленке.

"Близость к Москве, наличие недорогих загородных отелей и домов отдыха, вкусные фермерские продукты простимулировали рост турпотока минимум на 10%. Сейчас туристы выбирают этот регион с экскурсионными целями в рамках туров выходного дня. Стоимость уикенда в отеле четыре звезды обойдется в 9 тысяч рублей на двоих, а двухдневный экскурсионный тур — в 17,8 тысячи рублей", — рассказали в компании.

Одними из самых быстрорастущих туристических направлений в "Алеане" назвали Карачаево-Черкессию и Кабардино-Балкарию.

"Северный Кавказ выбирают 2,5% туристов, а спрос на самобытные горные регионы по сравнению с 2019 годом вырос на 240,2%. Четырехдневное путешествие в Карачаево-Черкесию обойдется в 39,7 тысячи на двоих, а пятидневная экскурсионная программа в Кабардино-Балкарию — в 37,4 тысячи рублей", — рассказали в компании.