МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Турпоток из России в Египет после увеличения числа рейсов вырастет втрое, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. Россия с 27 августа разрешает полеты в Доминикану, Южную Корею и Чехию

Россия с 27 августа увеличивает число регулярных рейсов в пять стран, включая Египет.

"В оперштабе принято три важных для туризма решения принято, но самое главное из них — увеличение рейсов в Египет. Только из московского авиаузла произойдет увеличение рейсов в три раза. Если раньше было максимум 20 рейсов в неделю, то с 27 августа их будет 60. Это означает, что в три раза увеличится и турпоток", — прокомментировал Горин.

Сейчас на египетские морские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх самолеты летают лишь из Москвы — по пять рейсов в неделю выполняют авиакомпании "Россия" и EgyptAir. Для российских авиакомпаний с 27 августа оперштаб разрешил еще по 10 рейсов в неделю из Москвы на каждый из этих курортов, и по рейсу в неделю из российских городов, откуда открыты зарубежные полеты.

Допуски есть у "Аэрофлота", "Победы", "России", S7, Smartavia, "Уральских авиалиний", Nordwind и Azur Air. Теперь авиакомпаниям нужно получить в Росавиации разрешения на полеты. Количество рейсов увеличивается на взаимной основе, т.е. EgyptAir сможет запустить еще столько же. Египет проведет крупнейшее IPO в своей истории

Вице-президент АТОР отметил, что большую роль в увеличении туристического потока сыграет разрешение полетов из российских регионов. "Решение оперштаба также будет способствовать формированию полетных программ из городов России. Сейчас в стране порядка 50 международных аэропортов и, гипотетически, если хотя бы из 40 из них будут в неделю выполняться рейсы, то это увеличит турпоток", — сказал он.

Горин подчеркнул, что путешественникам из регионов не нужно будет тратить деньги на перелет до Москвы, — они смогут отправиться на курорты Египта напрямую из своего города. "Это позволит в разы увеличить предложение по Египту и сделать курорты этой страны более доступными", — добавил собеседник агентства.