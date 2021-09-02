ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Власти Забайкальского края намерены увеличить туристический поток до 1 миллиона человек в год, несмотря на коронавирус, рассказал в интервью РИА Новости губернатор региона Александр Осипов. Японский регулятор прекратил расследование в отношении компании Apple

"Мы видели возможность увеличения (турпотока – ред.) до 1 миллиона человек. В планах мы, несмотря на коронавирус, эти цифры оставили. Хотя понятно, что сейчас есть некая неопределённость в отношении въездного туризма. Но я думаю, мы, как и все, считаем, что человечество справится, будет контролировать ситуацию с коронавирусом, что нормальные туристические потоки возобновятся — и мы этих показателей достигнем", — заявил Осипов агентству на полях ВЭФ.

Он уточнил, что в этом году за счет внутреннего туризма край рассчитывает закрыть показатель лишь в 100-150 тысяч человек. Но в 2019 году, до закрытия границ, было 500 тысяч туристов только со стороны Китая.

"Основные туристы у нас по понятным причинам были из Китайской Народной Республики. Более 500 тысяч человек были и к нам, и транзитом, в первую очередь автомобильным, на Байкал. Это очень большой потенциал для нас, у нас нет соответствующей инфраструктуры, чтобы на них зарабатывать", — добавил Осипов.

Он отметил, что по этой причине сейчас в регионе стоит задача расширить туристический поток за счёт других туристов. Увеличить внутренний туризм планируется за счёт европейской части России и регионов Сибири.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.