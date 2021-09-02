ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Ростуризм намерен в этом году начать продажи зимнего этапа программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств, по которой туристы смогут отправиться отдыхать с 15 января по конец апреля, сообщила журналистам глава ведомства Зарина Догузова в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы рассчитываем запустить окно продаж на зимний сезон 2022 года в этом году, но он будет распространяться на период после 15 января", — сказала Догузова.

Глава Ростуризма в связи с этим отметила, что в следующем году программа туристического кешбэка будет работать только на низкий сезон и исключать новогодние праздники и летний период. "Ориентировочно, с 15 января по конец апреля. И с 1 октября по середину декабря. Это примерные окна поездок. Период с мая по сентябрь, как высокий туристический сезон, по программе кешбэка стимулировать не планируется", — пояснила она.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.