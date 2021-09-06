ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Регулирования цен на гостиничные номера в России быть не должно, заявил в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев. РСТ советует планировать на год график работы туристического кешбэка

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) разработала проект закона, который предполагает ограничение цен на гостиничные услуги при проведении особо значимых международных мероприятий.

"Союз обратился в ФАС, чтобы выразить свое несогласие с таким законопроектом. На наш взгляд, это будет нарушением статей Конституции РФ, связанных со свободой предпринимательства и экономической деятельности. Мы считаем, что сегодня ограничивать государством цены в том сегменте, где нет естественных монополий, а в туризме их нет, будет неправильно. К примеру, проведение экономических форумов в Лондоне и Давосе гораздо дороже, чем в России, но государствами там ничего не регулируется", — сказал Игнатьев.

Он подчеркнул, что РСТ категорически против регулирования цен на гостиничные номера. "Это станет явным вмешательством в рыночную экономику, и отрасли ничего хорошего это не даст. Цены масштабных мероприятий уровня Олимпиады или Универсиады регулируются постановлением правительства, а все остальное должен определять рынок", — пояснил президент РСТ.

ВЭФ прошел 2-4 сентября во Владивостоке. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.