БАНГКОК, 6 сен — ПРАЙМ. Правительство Таиланда откроет столицу страны Бангкок и ближайшие к ней туристические зоны для вакцинированных иностранных туристов без карантина 1 октября. РСТ назвал страны, откуда в Россию едет больше всего туристов

Об этом заявил в понедельник на брифинге в Доме правительства в Бангкоке заместитель официального представителя правительственного Центра по контролю и борьбе с распространением COVID-19 Таиланда, заместитель генерального директора департамента информации МИД Таиланда Натапхану Нопхакун.

"Вслед за программами "Пхукетская песочница" и "Самуи плюс", которые продолжают работать, и уже принесли более 1,7 миллиарда бат (более 52 миллионов долларов), правительство планирует в ближайшее время по такой же схеме открыть пять направлений: Бангкок, провинции Чонбури, Пхутчабури, Прачуап Кирикхан и Чиангмай", — заявил он.

"Открытие этих пяти направлений планируется на 1 октября 2021 года", — добавил Нопхакун. В сентябре в Турции останутся только туристы из двух стран

Помимо Бангкока, который обычно хотя бы один раз за поездку посещают почти все туристы, приезжающие в Таиланд, в перечисленных провинциях находятся всемирно известные пляжные туристические зоны Паттайя, Ча-Ам и Хуахин, и горная "Северная столица" Таиланда, город Чиангмай.

В Таиланде к сентябрю суточное количество заражений снизилось с 23 тысяч (середина августа) до 13 998 на 6 сентября. В Бангкоке почти 90% населения получили первые дозы вакцин от коронавируса, вакцинация продолжается ускоренными темпами. Правительство считает, что к концу года сможет иммунизировать как минимум двумя дозами вакцин от коронавируса 70% населения. В Бангкоке, Паттайе, Хуахине, Ча-Аме и Чиангмае ставится задача достичь этого уровня до 1 октября.