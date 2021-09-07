МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Более 20 миллионов поездок совершили граждане во время летнего сезона в Крым, Калининград, а также на Кубань, которая стала самым популярным направлением пляжного отдыха, сообщила во время пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Таиланд с октября откроет пять направлений для вакцинированных туристов

"По предварительной оценке, на массовых направлениях внутри России, по данным нашей аналитической службы, россияне совершили более 20 миллионов поездок. Под массовыми направлениями внутри страны я имею ввиду Краснодарский край, Крым и Калининград. Это три региона, которые предлагают классический пляжный отдых", — сказала Ломидзе.

Она также отметила, что самое популярное направление — Краснодарский край, даже несмотря на все коронавирусные запреты местных властей.

Согласно изменениям в постановлении губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева "О введении режима повышенной готовности", с 1 августа, в частности, туристы при заселении в отели должны были предоставлять сертификат о пройденной вакцинации, справку о перенесенном ковиде либо медицинский отвод для тех, кому противопоказана вакцинация.