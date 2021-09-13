МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Ассоциация туроператоров России (АТОР) дала россиянам рекомендации по посещении Турции с вакциной "Спутник Лайт".

Как рассказал агентству РИА Новости исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе, при отправлении в Турцию россиянам со "Спутником Лайт" рекомендуют сдавать ПЦР-тест.

Напомним, что ранее власти Турции ужесточили требования для въезда в страну. Прививки однокомпонентными вакцинами, в том числе "Спутником Лайт", не признаются

"Ассоциация запросила официальные разъяснения по сложившейся ситуации в посольстве Турции в Москве и ожидаем ответа. Однако пока сохраняется неопределенность в этом вопросе, вакцинированным "Спутником Лайт" туристам, которые ожидают вылета в Турцию в ближайшее время, рекомендуется в любом случае сдать ПЦР-тест во избежание проблем при посадке на борт в России и при прохождении границы в Турции. Срочный тест можно сделать в аэропорту", — прокомментировала Ломидзе.

При этом российские туристические компании прогнозируют, что Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), а также жаркие экзотические направления, такие как Мексика и Доминикана, выйдут в топ-продаж у россиян на новогодние праздники.