МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Турция начала пускать в страну без ПЦР-теста только россиян, привитых двумя компонентами препарата "Спутник V". О том, что это популярное курортное направление усложнило въезд для отечественных туристов, привитых другими видами вакцин, стало известно на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно информации крупных туроператоров, с 14 сентября всем путешественникам из России, вакцинированным "ЭпиВакКороной" и "КовиВаком", придется сдавать ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия, или же тест на антиген (за 48 часов до прибытия) при въезде на курорты республики.

Помимо этого, Турция также отказалась признавать сертификаты о прививке российской вакцины "Спутник Лайт". Эксперты объяснили, почему в Турции отдыхать дешевле, чем в России

Отмечается, что официальные публичные документы пока отсутствуют и такие выводы были сделаны партнерами туроператоров на основе циркуляра МВД Турции. В нем сообщается, что от сдачи ПЦР-теста освобождены те иностранцы, которые прошли полный курс вакцинации одним из одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или Турцией препаратов.

"Соответственно, так как "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт" к числу одобренных не относятся, остается только "Спутник V", единственная вакцина из всех российских, хотя и не признанная ВОЗ, но зато официально разрешенная Турцией для экстренного применения на своей территории", — отмечается на сайте организации.