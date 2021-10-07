МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Стоимость туристических путевок в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) растет из-за дефицита номеров в пятизвездочных гостиницах и высокого спроса, сообщили опрошенные РИА Новости представители отрасли. Туроператоры расширяют полетную программу в ОАЭ

Росстат в среду сообщил, что стоимость путевок из России в ОАЭ в сентябре выросла почти на 15% по сравнению с августом текущего года, при этом отдых в Турции подешевел на 2,5%.

"Мы сейчас наблюдаем дефицит номеров в ОАЭ, связано в это с тем, что они открылись для английского рынка. На ближайшие даты наблюдается острый дефицит номеров в пятизвездочных гостиницах. При этом путевки, с точки зрения себестоимости, не подорожали, но в связи с дефицитом, людям предлагаются номера более высокой ценовой категории. То есть, перевозка и отельные цены остались на уровне прошлого года, только закончились все дешевые типы размещения", — сказал гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

В пресс-службе туроператора Tez Tour, согласили с тем, что стоимость туров в ОАЭ увеличилась из-за высокого спроса.

"Спрос на туры в ОАЭ вырос, так как на смену знойной летней погоде пришла пора комфортного температурного режима и прогретого моря. Традиционно в осенние месяцы на направлении наблюдается сезонный рост цен, и этот год не стал исключением", — пояснили в компании.

Снижение цен на путевки в Турцию на 2,5% в Tez Tour связали с колебанием курса валют.

"Небольшое снижение стоимости туров в Турцию связано исключительно с понижением курса валют, так как цены в евро практически не изменились. Традиционно стоимость проживания в отелях страны в сентябре существенно снижается, но в этом году повышенный уровень цен является следствием высокого спроса", — добавили в туроператоре.

Мурадян, в свою очередь, указал, что снижение стоимости туров в Турцию связано с завершением в стране туристического сезона.

"Конец сезона, отели пытаются сохранить летние потоки и, я думаю, им удастся это до конца ноября, потому что они пытаются привлечь гостей, авиакомпании тоже опустили стоимость. Считаю, что в ближайшие две недели мы увидим еще снижение цен до 30-40% от тех, что были в августе или даже в сентябре", — заключил он.

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