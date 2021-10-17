МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Курильским островам требуются развитие инфраструктуры и пиар для привлечения большего числа туристов, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко в рамках рабочей поездки на остров Итуруп (Курильские острова) с проверкой исполнения поручений премьера Михаила Мишустина. "Аврора" предлагает студенческий тариф для полетов на Курильские острова

По словам Григоренко, туризм на Курильских островах "достаточно специфический", но в этом его особенность. "Тут очень много ярких по содержанию мест. Для развития туризма нужно немного логистики, инфраструктуры, пиара, потому что о многих местах неизвестно широкой публике", — отметил зампред правительства и добавил, что эти вопросы он уже обсудил с местными властями.