Чиновник рассказал, что требуется Курилам для развития туризма
Зампред правительства Григоренко заявил, что Курилы нуждаются в пиаре и развитой инфраструктуре
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МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Курильским островам требуются развитие инфраструктуры и пиар для привлечения большего числа туристов, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко в рамках рабочей поездки на остров Итуруп (Курильские острова) с проверкой исполнения поручений премьера Михаила Мишустина.
По словам Григоренко, туризм на Курильских островах "достаточно специфический", но в этом его особенность. "Тут очень много ярких по содержанию мест. Для развития туризма нужно немного логистики, инфраструктуры, пиара, потому что о многих местах неизвестно широкой публике", — отметил зампред правительства и добавил, что эти вопросы он уже обсудил с местными властями.
https://1prime.ru/tourism/20211017/834975688.html
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