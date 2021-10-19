МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Цена турпакета из России на курорты Египта в этом зимнем сезоне будет начинаться от 50-60 тысяч рублей в неделю на двоих, сообщил на пресс-конференции вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. Туроператоры уже начали формировать полетные программы на курорты Египта

РФ с 9 ноября снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы на египетские курорты — Хургаду и Шарм-эш-Шейх — из городов, где возобновлено международное авиасообщение.

"Если сейчас средняя стоимость турпакета в Египет от 50 тысяч рублей (на неделю — ред.), включая перелет и отель "все включено", то Египет до этого был от 70-80 тысяч на двоих в аналогичную гостиницу. Гостиницы не будут снижать цены. Спрос есть на всех рынках, не только на российском. Ну а конечная цена турпакета будет стартовать от 50-60 тысяч рублей", — сказал Горин.

"Египет стал четвертой чартерной страной, куда разрешены рейсы туркомпаний. По нашим оценкам, Египет станет одним из лидеров зимних зарубежных путешествий", — отметил он.