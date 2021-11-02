МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Россияне аннулировали уже 25% туров на длинные выходные из-за ковидных ограничений в регионах, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Эксперты: российские туристы ждут продления длинных выходных

На прошлой неделе она говорила агентству, что россияне аннулировали порядка 20% туров по стране. "Сейчас это количество увеличилось и доросло до 25%", — сообщила Ломидзе во вторник.

В России с 30 октября по 7 ноября введены нерабочие дни из-за роста заболеваемости коронавирусом. При этом власти некоторых регионов вводили их раньше, исходя из ситуации на местах. Например, в Москве нерабочие дни начались с 28 октября. В разных регионах действуют различные ограничения. В первую очередь они касаются торговли, общепита и сферы услуг.