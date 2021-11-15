ШЕРЕГЕШ (Кемеровская область), 15 ноя — ПРАЙМ. Цены на туры в Египет благодаря запуску чартерных рейсов снизились на 50%, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Израиль открывает границы для туристов, вакцинированных "Спутником V"

С 9 ноября Россия возобновила чартерное авиасообщение с египетскими курортами Хургадой и Шарм-эш-Шейхом.

"Благодаря появлению чартеров с 9 ноября стоимость туров на направлении на низкие и ближайшие даты снизилась на 30-40%. По оценкам туроператоров, на некоторые даты туры в Египет сейчас стоят на 50% дешевле, чем в сентябре этого года", — сказала Ломидзе. По ее словам, наиболее популярная продолжительность туров в Египет – семь ночей.

Она отметила, что сейчас Египет занимает первое место среди зарубежных направлений по объему продаж на ближайшие даты и декабрь. Далее следуют Турция, Доминикана, Куба, ОАЭ.

"Спрос на Египет стабильно высокий. Но есть факторы, которые не дают направлению еще больше оторваться от конкурентов и стать абсолютным лидером сезона", — сказала глава АТОР. По ее словам, главная проблема этого зимнего сезона на египетском рынке – дефицит номеров. Всем желающим не хватает мест в востребованных отелях.

"Турбизнес и туристы крайне позитивно восприняли возвращение египетских курортов на рынок. Неудивительно, что туроператоры поспешили закрепиться на направлении, поставив большие полетные программы. Но потенциал направления был несколько переоценен – емкость отельной базы оказалась меньше объемов заявленной перевозки", — прокомментировала Ломидзе.

"Впрочем, участники рынка считают, что вынужденная корректировка полетных программ всех туроператоров, которая наблюдалась последние пару недель, – это естественный процесс при работе с таким массовым и емким направлением, как Египет", — добавила она.