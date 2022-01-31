МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Booking разочарован решением российского суда по навязыванию условий гостиницам, но компания выплатит штраф в размере 1,3 миллиарда рублей в установленный срок, пояснили РИА Новости в пресс-службе агрегатора.

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил в понедельник решение нижестоящей инстанции, признавшей законность постановления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о наложении оборотного штрафа на агрегатор отелей Booking.com B.V. суммой более 1,3 миллиарда рублей за навязывание отелям условия так называемого паритета цен.

"Мы разочарованы сегодняшним решением суда и выплатим штраф в установленный срок. Одновременно с этим мы планируем рассмотреть дальнейшие возможные для нас юридические действия", — пояснили в компании.