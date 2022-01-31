Ростуризм исключил из реестра туроператоров по внутреннему туризму "Регион" и "Визит Карелия"
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Туроператоры "Регион" и "Визит Карелия" исключены из официального реестра за систематические нарушения, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма.
"Ростуризм исключил из Единого федерального реестра туроператоров две турфирмы, занимающиеся внутренним туризмом, которые систематически нарушали права своих клиентов. Это туроператоры, работавшие под брендами "Регион" и "Визит Карелия". Клиенты этих турфирм обратились в Ростуризм с жалобами, что заплатили за туристический продукт, но услуга им так и не была оказана. Благодаря решению Ростуризма туристы получили право обратиться за выплатами в страховые компании", — рассказали в ведомстве.
В Ростуризме уточнили, что по туроператору "Регион" из реестра исключены два юридических лица – ООО "Туроператор Регион Поволжье" и ООО "Туроператор Регион – Юг". По второму туроператору из реестра исключено ООО "Визит Карелия". "Как выяснил Ростуризм, туроператор "Регион" испытывает финансовые и организационные трудности из-за смерти генерального директора компании, который также является ее учредителем. Сумма открытых исполнительных производств компании превышает 1,1 миллиона рублей", — указали в пресс-службе.
"Что касается "Визит Карелия", то представители туроператора не ответили ни на один запрос Ростуризма по жалобам туристов. При этом, по данным ФНС, в ЕГРЮЛ внесена запись о том, что компания по адресу регистрации отсутствует, а ее банковские счета заблокированы. Общая сумма открытых исполнительных производств компании превышает 1 миллион рублей. При этом компания начала осуществлять свою деятельность уже после начала пандемии, то есть в отличие от других туроператоров, она не могла иметь "доковидных" обязательств. В связи со сложившейся ситуацией Ростуризм готовит обращение в правоохранительные органы", — добавили в ведомстве.
"Данная ситуация лишний раз демонстрирует, что проблемы с финансовым обеспечением актуальны не только для выездного, но и для внутреннего рынка. Соответствующие предложения нами сформулированы в проекте нового федерального закона о туризме, который сейчас проходит общественное обсуждение. Нам важно, чтобы права туриста были защищены вне зависимости от того, путешествует он за пределами страны, или внутри нее", — подчеркнула руководитель Ростуризма Зарина Догузова, слова которой привели в сообщении.
https://1prime.ru/tourism/20220131/835944365.html