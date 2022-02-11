МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Смягчение коронавирусных ограничений при въезде в Тунис даст стране хорошие шансы на успешный сезон, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Ростуризм исключил подорожание туров из-за нового закона

Власти Туниса обновило со вторника, 15 февраля отменили требование о ПЦР-тестах до вылета для всех привитых путешественников старше 18 лет, сообщает ассоциация. Для непривитых туристов отменен 5-дневный карантин, потребуется только отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 48 часов до регистрации на рейс в аэропорту вылета, либо отрицательный результат экспресс-анализа, сделанного не более чем за 24 часа до регистрации на рейс.

По словам Майи Ломидзе, такой шаг может привести к росту стоимости путевок в эту страну, хотя сейчас цены туров в Тунис невысокие.

"Серьезное упрощение антиковидных ограничений, фактически сопоставимых теперь по правилам въезда в Турцию и Египет, дают Тунису хорошие шансы на успешный сезон", — отметила глава АТОР.

Однако чартерные рейсы в эту страну пока не разрешены, только регулярные, добавила она.