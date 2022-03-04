МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Сайт сервиса бронирования Booking.com больше не позволяет искать и бронировать объекты размещения внутри России, передает корреспондент РИА Новости. Роскомнадзор заявил, что доступ к Twitter ограничен

Теперь на сайте Booking.com при обращении из России нельзя забронировать любые объекты размещения внутри страны, при этом за границей можно и дальше бронировать отели.

Ранее вице-президент, исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков рассказал РИА Новости, что сейчас в России есть несколько агрегаторов, которые могут в будущем взять на себя функции ушедшего с российского рынка сервиса краткосрочной аренды жилья Airbnb, а также системы интернет-бронирования отелей Booking.com. Это "Островок", " Туту.ру", "Яндекс" и другие.

При попытке забронировать отель на Украине в сервисе Booking.com появляется сообщение со следующей информацией: "В настоящее время в этом регионе происходит вооружённый конфликт. Безопасность гостей и жителей региона, а также соблюдение их прав могут оказаться под угрозой. Чтобы принять взвешенное решение о поездке, ознакомьтесь с рекомендациями для туристов опубликованным государственными органами вашей страны. С 1 марта 2022 года будут применяться те правила отмены, которые выберете вы. Мы рекомендуем оформить бронирование с бесплатной отменой на случай, если ваши планы изменятся".

Booking был самым крупным подобным сервисом в России, на него приходилось около 35-40% бронирований, а в ряде регионов и больше. Как отмечал Волков, его возможный уход с рынка даст российским платформам большие возможности перераспределить эти территории и доходы.