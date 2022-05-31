МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Объем продаж летних турпакетов в целом по рынку сократился на 15-20% по сравнению с летом 2021 года, организованные туристы преимущественно поедут на курорты Турции и России, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Туры после майских праздников как по России, так и за границу подешевели

Аналитическая служба АТОР изучила данные статистики продаж туроператоров на три летних месяца 2022 года. Согласно исследованию, количество проданных турпакетов и размещения в зарубежных странах у туроператоров на 1 июня – 31 августа меньше на 18-20%, чем было в конце мая 2021 года. "Разброс большой: у некоторых игроков спад достигает и 70%, у ряда компаний за счет ставки на премиальный сегмент и новые открытые страны продажи на лето по сравнению с концом мая, наоборот, выросли на 30-100%", — добавили аналитики.

"Спад в равной мере касается и России – закрытие аэропортов Крыма и ряда других аэропортов центра и юга России негативно влияет на продажи в целом. На 30 мая по сравнению с бронированиями лета на эту же дату в 2021 году потери составляют в среднем по рынку порядка 15-18%. Больше всего просел Крым", — продолжили в АТОР.

В ассоциации также отметили, что глубина бронирования путевок на лето небольшая. При этом туры по России люди бронируют "вглубь" все же увереннее, чем зарубежные туры. "Так, по данным на 30 мая, на июнь у туроператоров приходится около 60-65% всех бронирований на лето за рубеж, около 25% – на июль, на август – только 10-15%. По курортам юга России структура несколько иная: июнь – 45% бронирований, июль – 35%, август – около 25%", — уточнили в АТОР.

Свыше 85% всех продаж турпакетов и размещения с заездами на лето 2022 года у туроператоров приходятся на две страны – Турцию и Россию. "Они, вероятно, по итогам сезона, поделят рынок примерно в равных долях. Речь здесь идет о продажах туроператоров – а с учетом того, что порядка 75-80% внутреннего турпотока формируют самостоятельные туристы, в России отдохнут в разы больше, чем в Турции", — указали в ассоциации.