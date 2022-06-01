МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Отельная сеть Rixos в Египте готова предоставить российским туристам возможность расплачиваться в своих отелях рублями и принимать карты "Мир", как только соответствующее решение будет принято правительством и банками двух стран, заявил журналистам управляющий директор сети Эркан Йилдырым. Рубль признали лидером роста к доллару

"Прием банковских карт "Мир" и возможность оплатить наличными рублями в отелях Египта не зависит от нас, это будет решением государства. Десять дней назад была встреча с министрами, и планы по решению этого вопроса есть, но это все еще зависит от центральных банков двух стран. Они должны договориться между собой, чтобы у нас была возможность обменивать эту валюту. Когда они договорятся, мы будем готовы работать", — сказал Йилдырым.

Он отметил, что никаких инструкций и дат пока не обозначено.

В понедельник заместитель гендиректора "Tez Tour Египет" Тамер Саид сообщил журналистам, что правительство Египта уже месяц работает над тем, чтобы российские туристы могли расплачиваться картами "Мир", ожидается, что этот вопрос решится до конца года.