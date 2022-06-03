МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Ростуризм рассчитывает, что до конца 2022 года карту "Мир" будут принимать в основных популярных направлениях отдыха россиян, так практически все отели Турции уже начали принимать карты российской платежной системы, написала глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале. Названа страна, где отели предлагают скидки туристам из России

"Одно из ключевых направлений работы Ростуризма на международном треке — содействие расширению использования карты "Мир" за рубежом, чтобы наши туристы могли совершать оплату по российским картам. В этом вопросе мы по своей линии активно работаем с зарубежными партнерами. Рассчитываем, что до конца этого года карту "Мир" будут принимать в основных популярных направлениях отдыха россиян", — написала Догузова.

Она отметила, что на днях общалась с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем, который подтвердил, что российские туристы могут беспрепятственно оплачивать услуги картой "Мир" почти во всех отелях Турции. "В Турции уже сегодня значительная часть инфраструктуры принимает карту "Мир"…. Одновременно рекомендуем туристам на случай необходимости также иметь при себе наличные денежные средства", — добавила глава ведомства.

В конце мая заместитель гендиректора "Tez Tour Египет" Тамер Саид сообщил журналистам, что правительство Египта уже месяц работает над тем, чтобы российские туристы могли расплачиваться картами "Мир", ожидается, что этот вопрос решится до конца года. Готовность принимать карты "Мир" уже выразила и сеть отелей Rixos в Египте.