МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, как пробовала в Свердловской области необычное блюдо. Ростуризм увеличил число рейсов из России в Турцию

Догузова отметила, что во время визита в Екатеринбург познакомилась с уральской кухней. "Больше всего запомнился пирожок с мухомором. Мне обещали, что я точно останусь жива. Было вкусно и необычно", — подчеркнула глава Ростуризма, сообщив, что в стране необходимо продолжить развивать гастротуризм.