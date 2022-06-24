Глава Ростуризма попробовала пирожок с мухомором в Екатеринбурге
Глава Ростуризма рассказала, что попробовала пирожок с мухомором во время визита в Екатеринбург
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, как пробовала в Свердловской области необычное блюдо.
Догузова отметила, что во время визита в Екатеринбург познакомилась с уральской кухней. "Больше всего запомнился пирожок с мухомором. Мне обещали, что я точно останусь жива. Было вкусно и необычно", — подчеркнула глава Ростуризма, сообщив, что в стране необходимо продолжить развивать гастротуризм.
https://1prime.ru/tourism/20220624/837290002.html
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