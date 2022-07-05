СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл — ПРАЙМ. Депутат Государственной Думы от крымского региона Алексей Черняк предложил ввести персональный кешбэк для тех туристических регионов юга России, которые попали под ограничение пассажирского авиасообщения. Еще одна популярная у российских туристов страна перестает выдавать визы

"На сегодня в 11 основных туристических регионах юга России в связи с ограничением пассажирского авиасообщения ситуация в отрасли является не самой лучшей. Поэтому считаю необходимым предусмотреть действенные меры поддержки туристической отрасли в субъектах юга России, и в первую очередь — Крыма. Один из примеров — это персональный кешбэк для вышеуказанных регионов, в том числе для Крыма, который будет применен после восстановления полноценного транспортного сообщения", — сказал он РИА Новости.

По словам депутата, ситуацию в регионах, попавших под ограничение авиасообщения, обсудили в Госдуме на расширенном заседании комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Черняк подчеркнул, что Ростуризмом совместно с региональными властями уже составлен план мероприятий и проходит процедура их согласования на федеральном уровне с конкретным финансированием как в сфере курортов и гостиничного дела, так и по транспортной отрасли.

"Более точную информацию мы сможем сообщить, как только будет согласован перечень всей помощи, по каждому пункту, и соответствующего финансирования", — подчеркнул депутат.

Росавиация продлила режим ограничения полётов в Крым и аэропорты юга России до 6 июля. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сказал, что туристический поток на полуостров в текущем году из-за сложностей логистики может сократиться вдвое в сравнении с 2021 годом.