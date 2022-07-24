МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Туристический поток из России в Европу в текущем году сократился с миллионов до нескольких десятков тысяч поездок по сравнению с 2019 годом, сегодня туристы отдают предпочтение отдыху в Турции и внутри России, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Туроператоры рассказали, какие валюты и карты лучше использовать в Турции

"Сейчас тупроток в Европу из России оценочно равен нескольким десяткам тысяч", — сказала Ломидзе, указав, что большинство туристов сейчас следуют в европейские страны через Финляндию, а также летят туда через Стамбул и Дубай.

"В 2019 году в каждую страну, за исключением Франции, Британии и стран Скандинавии, ездили с туристическими целями плюс-минус миллион туристов из России. Европа в совокупности занимала лидирующее положение — то есть общий поток в европейские страны был больше, чем в одну Турцию. В 2020-2021 годах Европы практически не было на туристическом рынке", — добавила глава АТОР.

Ломидзе также отметила, что несмотря на то, что очень много стран недоступны, не произошло каких-то принципиальных изменений туристического потока. "Из зарубежных направлений по-прежнему лидирует Турция, так оно и было и в предыдущие годы, из внутренних — Краснодарский край", — сказала она.

С этим мнением согласились и в туроператоре Tez Tour. "Отсутствие прямого авиасообщения с Европой и возможности въехать в некоторые страны ЕС воспринимается на рынке не так остро ввиду того, что это направление так и не было в полной мере доступно нашим соотечественникам с начала пандемии коронавируса. Амбассадорами в 2021 году стали Греция и Кипр — страны, традиционно пользующиеся популярностью у клиентов туроператора в летнем сезоне. Отсутствие прямых рейсов на этих направлениях особенно заметно", — указали в компании.

До пандемии в топ самых популярных стран Европы у россиян входила Финляндия, куда, по информации АТОР, в 2019 году граждане РФ совершили 3,9 миллиона поездок, Эстония (1,9 миллиона поездок), Германия (1,4 миллиона поездок) и Италия (1,3 миллиона поездок).

ВСЕ ЕЩЕ ТУРЦИЯ

Туроператоры отмечают, что сейчас наибольший турпоток из России приходится на Турцию, следом идет Египет. "При этом надо понимать, что 5% от тех, кто летал в Европу, продолжают это делать, невзирая на стоимость и сложности с логистикой. Есть и те, кто принял решение отложить свои поездки в ЕС и посмотреть, как ситуация будет развиваться в зимний период. Однако часть переориентировалась на ОАЭ, Мальдивы и, безусловно, в летний сезон 30-40% переключились на Турцию", — сказал вице-президент АТОР Артур Мурадян.

В то же время, по статистике бронирований Tez Tour, на первом месте располагается Египет, а вторую строчку рейтинга предпочтений уверенно занимает Турция. "ОАЭ и Мальдивы также входят в топ-5 востребованных направлений. При этом объем турпотока на Мальдивские острова в этом году практически вышел на допандемийный уровень, рейсы авиакомпании "Аэрофлот" в Мале выполняются в объеме, сопоставимом с показателями 2019 года", — указали в пресс-службе туроператора.

"Россия замыкает пятерку лидеров спроса. На внутреннем направлении особый интерес наблюдается к черноморскому побережью, где особенно выделяются Сочи и Анапа. Во многих гостиницах региона на протяжении последних недель наблюдается дефицит мест. Также путешественники активно бронируют размещение в столичных городах — Москве и Санкт-Петербурге — и экскурсионные туры", — добавили в Tez Tour.

Мурадян, в свою очередь, считает, что переформатирование туристических потоков на российские направления было бы в последние годы даже несмотря на ковидные ограничения. "Связано это с финансовыми вложениями и кешбэками, которые внедрены в России", — указал он.