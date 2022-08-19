МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Россияне, отправляясь в гастрономическое путешествие по стране, чаще всего выбирают Казань, Астрахань и Сочи, одна из главных причин — наличие необычной национальной кухни в регионах, говорится в исследовании сервисов "Работа.ру" и "ЮKassa", которое есть в распоряжении РИА Новости. Эксперт выяснил, зачем российские туристы едут в Белоруссию

"По мнению опрошенных, лучший город для гастрономического путешествия — Казань, ее выбрали почти половина опрошенных (47%). Также в тройку лидеров вошли Астрахань (39%) и Сочи (31%). В пятерке городов, куда бы отправились россияне за вкусной едой и новыми гастрономическими впечатлениями — Пятигорск и Минеральные Воды (по 26%), а также Владивосток (26%)", — рассказали аналитики.

По данным исследования, в топ-10 также вошли Краснодар (25%), Санкт-Петербург (23%), Калининград (19%), города Золотого кольца России (15%). Закрывает рейтинг Москва — столицу выбрали 13% респондентов. "Среди причин, по которым россияне выбирают города для гастрономических поездок, главная — наличие необычной национальной кухни в регионе. Ради нее в путешествие готовы отправиться более половины опрошенных россиян (57%)", — рассказали аналитики.

"Еще 39% респондентов согласны отправиться в другой город, если там можно отведать свежую рыбу и морепродукты местного улова. Чуть меньше — 30% — выезжают ради свежих фруктов и овощей. Еще 23% признаются, что могут отправиться в поездку в город с развитой ресторанной культурой. Столько же ценят местные фермерские мясные и молочные продукты и деликатесы", — говорится в исследовании.

Сервисы также выяснили, что каждый пятый россиянин хотел бы познакомиться с интересными традициями и обычаями приема пищи, которые характерны для конкретного региона. "Почти столько же опрошенных (19%) желают попробовать особую местную выпечку. Только 11% указывают среди веских причин посетить город именитых шеф-поваров, за которыми они следят или о которых когда-то слышали. Еще 9% отправляются в путешествие, чтобы познакомиться с необычной традиционной подачей блюд", — заключили аналитики.

Сервисы провели совместное исследование и составили рейтинг городов, в которые, по мнению россиян, можно поехать в гастрономическое путешествие. В исследовании приняли участие более 3,8 тысячи пользователей сервиса "Работа.ру" старше 18 лет из всех регионов страны.