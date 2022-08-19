МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Туристический бизнес просит Ростуризм подумать над созданием программы льготного кредитования под инвестиционные проекты малого и среднего бизнеса в гостиничной сфере, письмо с соответствующей просьбой общественная организация "Опора России" направила в ведомство, его копия имеется в распоряжении РИА Новости. СМИ: отели Кипра испытывают проблемы из-за цен на электроэнергию

"Сегодня финансовая поддержка малого бизнеса в туризме, а именно гостиничной индустрии, к сожалению, выпала из повестки национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В постановление правительства, которое регламентирует предоставление субсидий российским кредитным организациям и ВЭБ.РФ, малый бизнес не попадает, а по программе льготного кредитования МСП ставка выше и максимальный срок кредита до 10 лет, что для низкорентабельного гостиничного бизнеса не выгодно", — заявил РИА Новости вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников.

Он добавил, что в среду Минэкономразвития РФ предложило новую программу льготных кредитов под 3-4,5% на срок до 10 лет. Однако, по его мнению, гостиничный проект за три года льготного периода, которые даются по программе, не успеет окупить себя.

Помимо этого, в письме указано, что реализуемые Ростуризмом программы грантовой поддержки на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) являются узконаправленными и не касаются гостиниц. Там также отмечается, что попытки предпринимателей привлечь финансирование через институты развития приводят зачастую к отказам банков в кредитовании. "Сегодня гостиничный бизнес находиться у банков в так называемой "рискованной зоне", — пояснил Кожевников.

"Считаем, что и ставки, и срок кредита для субъектов МСП должны быть не хуже, чем для крупных объектов и держаться на уровне 3-4,5%, сроком не менее 15 лет. Для этого необходимо развивать проектное финансирование и механизмы стимулирования инвестиций", — пояснил вице-президент организации, добавив, что целесообразно создать отдельную программу льготного кредитования под инвестиционные проекты малого и среднего бизнеса в гостиничной сфере.