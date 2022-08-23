МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Спрос на экскурсионные туры в Дагестан этим летом вырос на 35%, в топе также Москва, Санкт-Петербург, Алтай и Карелия. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Правительство утвердило план мероприятий по развитию туризма до 2035 года

"Первые позиции по спросу (летом-2022 — ред.) достались не только классическим экскурсионным направлениям, таким как Москва и Санкт-Петербург, но и регионам, куда едут за природными достопримечательностями — Кавказ, Алтай, Карелия. Все направления, вошедшие в топ-5, продемонстрировали рост от 10% до 35% в зависимости от региона. Наибольший прирост — 35% — продемонстрировал Дагестан", — говорится в сообщении АТОР.

Говоря об осеннем сезоне, в АТОР отметили, что все экскурсионные направления, входящие в топ-5 по спросу в летнем сезоне, с большой долей вероятности продолжат демонстрировать позитивную динамику.

"Оптимистичные прогнозы основаны на объективных причинах: во-первых, осень — это традиционно сезон экскурсионных туров, а во-вторых, спрос подстегнет акция кешбэка. Туристы будут выбирать как классические туры, так и тематические программы, особенно гастрономические. Спрос на них растет", — пояснили в ассоциации.

Очередной этап продажи туров по России с кешбэком в 20% стартует 25 августа, он коснется поездок с 1 октября по 25 декабря. Также в конце августа правительство увеличило максимальную сумму возврата части средств гражданам при покупке путевок на Дальний Восток до 20% от стоимости путевки. При этом за поездки во все остальные регионы возвращается не больше 20 тысяч рублей.

Кроме того, Дагестан получит грантовую поддержку Ростуризма на сумму более 315 миллионов рублей на развитие пляжей, кемпингов и турмаршрутов.

Ростуризм отобрал 48 регионов РФ, которые получат гранты на реализацию проектов в сфере туризма в 2023 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава ведомства Зарина Догузова.

"Республика Дагестан выиграла гранты по всем трем заявленным направлениям. Регион получит 132,1 миллиона рублей на создание и развитие пляжных зон и национальных туристических маршрутов, 81,7 миллиона — на создание кемпингов и автокемпингов, 103,8 миллиона — на приобретение туристического оборудования, создание электронных путеводителей, развитие туристской среды для людей с ограниченными возможностями" — отметили в ведомстве.

Средства также пойдут на покупку оборудования для инфоцентров и пунктов проката, разработку новых туристических маршрутов, включая маркировку, навигацию, организацию зон отдыха.