МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Губернатор Приморья Олег Кожемяко на семинаре-совещании по подготовке Госсовета по туризму предложил развивать на Дальнем Востоке инфраструктуру для автокемпингов, по его мнению, это бы открыло большие возможности в развитии туризма. Турбизнес в Приморье получит субсидии на развитие в 2022 году

"Можно организовать в системе, может быть, даже рассмотреть меры поддержки со стороны федерального бюджета, региона, именно создание автокемпинговых пунктов проката, где человек может, к нам очень много приезжают сюда на джипах, взять в прокат этот модуль на колесах, должна быть маршрутизация… возможность подсоединить электричества, те удобства, которые касаются коммунальной инфраструктуры. Мне кажется, что это путешествие в целом по краю, по стране, у нас много мест на Дальнем Востоке от Байкала до Японского моря, очень было бы востребовано", — сообщил Кожемяко.

По его словам, для тех, у кого нет автомобиля, можно организовать также прокат автомобилей, например, "Уазов", это бы также стимулировало развитие промышленности. "Это то направление, которое нам нужно развивать, я думаю, у каждого субъекта есть такие преимущества", — отметил Кожемяко.

Также он предложил рассмотреть создание на уровне субъектов структуры, которая бы занималась вывозом мусора.

Вместе с тем Кожемяко предложил применять на горнолыжных курортах России правила ГОСТа, касающиеся медицинского обслуживания. Это, по его мнению, поможет своевременно оказывать помощь получившим травмы, об этом заявил на семинаре-совещании по подготовке Госсовета по туризму, которое проходит в понедельник в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), губернатор Приморского края, руководитель рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Туризм, физическая культура и спорт" Олег Кожемяко.

Семинар-совещание проходит в преддверии заседания президиума Госсовета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях, которое состоится 6 сентября в рамках ВЭФ с участием президента РФ.

"На горнолыжных курортах, а у нас 435 трасс горнолыжных, необходимо применять правила ГОСТа, то есть требования к обязательному медицинскому обслуживанию, проще сказать, очень часто возникают травмы, не везде есть медицинские пункты, оборудование", — сказал Кожемяко.

Он напомнил, что с 2016 года действует постановление правительства РФ, где предусмотрено формирование этих медицинских пунктов с наличием персонала, иначе вся нагрузка падает на региональные системы здравоохранения. "Но вопрос даже не в этом, а в том, что помощь должна быть своевременно оказана, необходимо иметь весь медицинский инвентарь для доставки больного", — сказал Кожемяко.

ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.