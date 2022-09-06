МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. России необходима отдельная программа по развитию морских курортов, так как перспективный спрос на них составляет 30 миллионов человек, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Путин поручил решить вопрос создания межстрановых туристических организаций

"Необходимо создание новых морских курортов… Перспективный спрос сегодня — порядка 30 миллионов человек. Для формирования таких курортов необходимо создать отдельную программу, за которую, на наш взгляд, должен отвечать Ростуризм. Важно не забывать и про действующие морские курорты, где нагрузка уже критическая. Здесь, в первую очередь, нужно обновление действующих старых отелей и решить вопросы с коммунальной инфраструктурой, в первую очередь, с водоотведением", — сказала она на Госсовете по туризму на ВЭФ.

В понедельник губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава Ростуризма на совещании по подготовке к Госсовету по туризму обсудили создание нового морского курорта в Приморье, а также в других регионах — Крыму, Краснодарском крае и Дагестане.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.