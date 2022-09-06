МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. России необходима отдельная программа по развитию морских курортов, так как перспективный спрос на них составляет 30 миллионов человек, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

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"Необходимо создание новых морских курортов… Перспективный спрос сегодня — порядка 30 миллионов человек. Для формирования таких курортов необходимо создать отдельную программу, за которую, на наш взгляд, должен отвечать Ростуризм. Важно не забывать и про действующие морские курорты, где нагрузка уже критическая. Здесь, в первую очередь, нужно обновление действующих старых отелей и решить вопросы с коммунальной инфраструктурой, в первую очередь, с водоотведением", — сказала она на Госсовете по туризму на ВЭФ.

В понедельник губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава Ростуризма на совещании по подготовке к Госсовету по туризму обсудили создание нового морского курорта в Приморье, а также в других регионах — Крыму, Краснодарском крае и Дагестане.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.