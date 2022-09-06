МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Ростуризм сможет ввести в эксплуатацию первые очереди новых морских курортов в России через пять-семь лет, сообщила глава ведомства Зарина Догузова по итогам Госсовета по туризму. Путин поручил создать крупные курорты на российском морском побережье

Президент России Владимир Путин на Госсовете поручил проработать создание крупных курортов на Черном, Каспийском, Азовском и Балтийском морях и в дальневосточном Приморье для отдыха до десяти миллионов россиян ежегодно.

"Наверное, важнейшее и ключевое решение по итогам этого Госсовета — это поручение президента — рассмотреть вопрос о создании новых современных морских курортов с нуля на нескольких территориях… Мы сможем создать конкурентные западным аналогам курорты. Это не за один день. Но мы понимаем, что за 5-7 лет можно ввести первые очереди таких курортов. Ну и дальше, как и любые курорты, они продолжат развиваться на протяжении долгого времени", — сказала Догузова.

По ее словам, создание любого курорта — длительный процесс, требующий правильного распределения по этапам. правильную этапность.

Догузова подчеркнула, что теплое море является самым ярким магнитом и самым востребованным видом отдыха. "

Это важнейшее для нас решение. Приступаем к проработке", — добавила глава ведомства.

"Для нас само по себе проведение президиума Госсовета по туризму впервые за семь лет — это огромное событие для нашей отрасли. Перечень поручений еще будет доработан с учетом тех предложений, корректировок, которые президент внес, что мы на заседании обсудили. Я думаю, что в течение короткого времени, перечень — он окончательно будет готов", — заключила она.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.