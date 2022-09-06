Глава Ростуризма заявила о введении первой очереди новых морских курортов в России за пять-семь лет
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Ростуризм сможет ввести в эксплуатацию первые очереди новых морских курортов в России через пять-семь лет, сообщила глава ведомства Зарина Догузова по итогам Госсовета по туризму.
Президент России Владимир Путин на Госсовете поручил проработать создание крупных курортов на Черном, Каспийском, Азовском и Балтийском морях и в дальневосточном Приморье для отдыха до десяти миллионов россиян ежегодно.
"Наверное, важнейшее и ключевое решение по итогам этого Госсовета — это поручение президента — рассмотреть вопрос о создании новых современных морских курортов с нуля на нескольких территориях… Мы сможем создать конкурентные западным аналогам курорты. Это не за один день. Но мы понимаем, что за 5-7 лет можно ввести первые очереди таких курортов. Ну и дальше, как и любые курорты, они продолжат развиваться на протяжении долгого времени", — сказала Догузова.
По ее словам, создание любого курорта — длительный процесс, требующий правильного распределения по этапам. правильную этапность.
Догузова подчеркнула, что теплое море является самым ярким магнитом и самым востребованным видом отдыха. "
Это важнейшее для нас решение. Приступаем к проработке", — добавила глава ведомства.
"Для нас само по себе проведение президиума Госсовета по туризму впервые за семь лет — это огромное событие для нашей отрасли. Перечень поручений еще будет доработан с учетом тех предложений, корректировок, которые президент внес, что мы на заседании обсудили. Я думаю, что в течение короткого времени, перечень — он окончательно будет готов", — заключила она.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/tourism/20220906/838023354.html