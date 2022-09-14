МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Египет, Турция и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) могут стать лидерами у россиян в предстоящем зимнем сезоне среди выездных направлений, туристический поток в них будет исчисляться в сотнях тысяч человек, заявила журналистам в кулуарах международного форума-выставки по туризму "Отдых" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Первая тройка лидеров в зимнем сезоне, если ничего не произойдет, будет выглядеть так: Египет, Турция и Объединенные Арабские Эмираты", — сказала Ломидзе.

Она отметила, что этот зимний сезон будет лучше, чем ожидала отрасль. "Сначала не было понятно, что продавать, был непонятен объем перевозки в тот же Египет. Сейчас все это сдвигается, и объемы потихоньку увеличиваются, туроператоры ставят, пусть и на перекладных и со стыковками, рейсы в страны Юго-Восточной Азии, в частности во Вьетнам, а также в Таиланд, куда прямых рейсов пока нет. Есть планы на страны Карибского бассейна. То есть зимой будет, что продавать, и для рынка выездного туризма это очень важно", — добавила глава АТОР.

По мнению Ломидзе, открытие прямого авиасообщения с Таиландом и Вьетнамом могло бы снизить стоимость билетов на 35-40%. "Туры на столько не подешевеют, потому что объем перевозки останется в дефиците, так как не на чем ставить чартеры. Но это будет другая цена все равно, и другие количественные показатели", — пояснила она. АТОР: девять европейских стран прекратили прием заявок на визы от россиян

По словам главы ассоциации, из российских направлений в зимнем сезоне в топе будет Краснодарский край, Санкт-Петербург, а также все имеющиеся в стране горнолыжные курорты: Кавказ, Шерегеш и другие. "Вся горнолыжка, которая у нас есть, будет особенно популярна. Уже сейчас активно бронируют билеты и размещение, так как туристы боятся повышения цен. Плюс уже понятно, что будет сложно с европейскими горнолыжными курортами. Туда, конечно, кто-то поедет, но это будет очень небольшой поток", — сообщила Ломидзе.

Глава АТОР также обратила внимание на тенденцию того, что путешественники — ввиду опасения повышения цен — в этом году бронируют на новогодний период в первую очередь билеты на самолеты, а только потом — проживание. "Уверены, что найдут, где разместиться", — пояснила она.