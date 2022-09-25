МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Россияне на фоне закрытия аэропортов на юге страны в этом году стали в два раза чаще отправляться в сити-туры, в лидерах Санкт-Петербург, Калининград, Москва и Казань, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru. Если друг оказался вдруг: кто сидит в вашем смартфоне и следит за вами

"В этом году на фоне закрытия аэропортов в Крыму и Краснодарском крае сильно выросла доля сити-туров – с 15% до 30%. Туристы все чаще отправляются в Санкт-Петербург, доля этого направления выросла с 6% до 11%. Также набирает популярность Калининград — в прошлом году осенью туда отправились 5% туристов, а в этом уже 8%. Еще путешественники предпочитают ездить в Москву и Казань", — сообщил директор по маркетингу сервиса Олег Козырев.

Он отметил, что новыми направлениями, которые появились в рейтингах этой осенью, стали Дагестан и Приморский край. "Цены на осенние путешествия по России в этом году выросли в среднем на 20–25%, поэтому семейные туристы чаще бронировали самые бюджетные направления – Москву, Санкт-Петербург, Казань, а также Туапсе и Дагестан", — добавил Козырев.

Москва оказалась также самым дешевым направлением и для самостоятельных путешественников. "Столица вышла на первое место среди бюджетных направлений по бронированиям отелей через онлайн-сервис. Вторую строчку занимает Санкт-Петербург, а вот третью – Дагестан. В среднем стоимость проживания в Махачкале обошлась менее чем в 20 тысяч рублей", — рассказали в пресс-службе компании.

В сервисе отметили, что несмотря на рост сити-туров, этой осенью больше всего туристов выбрали отдых на курортах Адлера и Имеретинского в Сочи. В конечном итоге там проведут время 43% всех купивших туры по России на осень-2022. Потратили путешественники на поездки в среднем 53–55 тысяч рублей. Третье место в этом рейтинге занимает Санкт-Петербург со средним чеком 30 тысяч рублей.

Аналитики отметили, что туристы, путешествующие по России, чаще всего выбирают отели три звезды, также популярны гостиницы с четырьмя звездами.

"Доля бронирований гостевых домов сократилась с 10% в прошлом году до всего 1% в этом. Особенно осенью 2021 года были популярны гостевые дома при бронировании туров в Калининград и область. Большинство отдыхающих выбирают завтраки или проживание без питания. Полный пансион оплачивает только 1% туристов", — сообщили в сервисе.