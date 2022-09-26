МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Ростуризм одобрил льготные кредиты на создание 13,5 тысячи номеров в отелях, более 70% номерного фонда создадут на курортных и природных территориях, заявила глава ведомства Зарина Догузова. Россияне стали в два раза чаще ездить в сити-туры по стране

"Мы отобрали 51 инвестиционный проект суммарно на 13,5 тысяч номеров, которые поддержаны в рамках программы льготного кредитования бизнеса на строительство и реконструкцию отелей. По этой программе инвесторы получат льготные кредиты под 3-5% годовых на 15 лет, а Ростуризм субсидирует банкам сумму в размере ставки рефинансирования", — отметила она в мессенджере Telegram.

Догузова напомнила, что данная мера была запущена в 2021 году в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" для ускорения создания в стране качественных современных гостиниц, санаториев, многофункциональных туристических комплексов.

По словам главы Ростуризма, более 70% отобранного в этом году номерного фонда создадут на курортных и природных территориях, которые посещает большинство туристов.

Догузова подчеркнула, что среди лидеров отбора этого года оказались Краснодарский Край, Крым, Алтай, регионы Кавказа. Там суммарно появится около восьми тысяч новых номеров. Около пяти тысяч номеров поддержано на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, а также в центральной части нашей страны, указала она.

Объем инвестиций по одобренным году проектам составит около 240 миллиардов рублей, из которых более 166 миллиардов рублей будут привлечены бизнесом в виде льготных кредитов, добавила глава ведомства.