АНКАРА, 30 сен — ПРАЙМ. Туристический сектор ожидает от правительства Турции скорого решения проблемы с платежной системой между Анкарой и Москвой, иначе это повлияет на туристические предпочтения россиян в следующем сезоне, заявил президент Ассоциации туристов и бизнесменов Кемера Рыза Сонмез. Ростуризм сообщил о проработке решения использования карт "Мир" в Турции

Агентство Блумберг в среду со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". В четверг же представитель Ziraat Bank сообщил РИА Новости, что банк больше не осуществляет операции по картам "Мир". На минувшей неделе о прекращении обслуживания карт "Мир" в связи с санкциями США и Великобритании в отношении РФ сообщали турецкие банки Isbank и Denizbank.

"Коммерческие отношения между Турцией и Россией — это вопрос национального масштаба и важности. Соглашения и платежи в туристическом секторе размещения были завершены в начале сезона, проблема еще не нашла отражения в секторе размещения, но требует срочного решения. Существует картина, которая негативно повлияет на предпочтения россиян в предстоящем сезоне. Туристическая среда основана на комфорте и доверии. Туристы не хотят отдыхать в стране, где их подталкивают к отсутствию безопасности", — приводит слова Сонмеза газета Aydınlık.