Чернышенко объяснил передачу МЭР функций Ростуризма концентрацией на приоритетах
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Передача функций Ростуризма Министерству экономического развития даст возможность российским властям сосредоточить усилия на приоритетных направлениях развития отрасли, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"В текущей ситуации решение президента по передаче Минэкономразвития полномочий по развитию туристической сферы позволит правительству России максимально сконцентрировать ресурс на вызовах и приоритетах отрасли", — сказал он.
По словам Чернышенко, у Минэкономразвития есть полномочия, необходимые для сбалансированного развития, проведения инвестиционной и внешнеэкономической политики, осуществления сотрудничества между регионами, развития предпринимательства и разработки нормативно-правовых актов. "Лучшие практики, наработанные Ростуризмом, опыт и компетенции Минэкономразвития позволят не только сохранить, но и нарастить темпы достижения поставленных президентом и председателем правительства целей", — отметил зампредседателя кабмина.
Чернышенко обратил внимание на серьезную работу, которая была проделана в последние годы, в том числе по запуску нацпроекта. Он также выразил благодарность главе Ростуризма Зарине Догузовой за вклад в развитие индустрии туризма. "Уверен, она продолжит трудиться на благо отрасли и в дальнейшем", — добавил вице-премьер.
Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму и передаче его функций Министерству экономического развития.
https://1prime.ru/tourism/20221020/838522643.html