МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Передача функций Ростуризма Министерству экономического развития даст возможность российским властям сосредоточить усилия на приоритетных направлениях развития отрасли, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Чернышенко продолжит курировать сферу туризма в правительстве

"В текущей ситуации решение президента по передаче Минэкономразвития полномочий по развитию туристической сферы позволит правительству России максимально сконцентрировать ресурс на вызовах и приоритетах отрасли", — сказал он.

По словам Чернышенко, у Минэкономразвития есть полномочия, необходимые для сбалансированного развития, проведения инвестиционной и внешнеэкономической политики, осуществления сотрудничества между регионами, развития предпринимательства и разработки нормативно-правовых актов. "Лучшие практики, наработанные Ростуризмом, опыт и компетенции Минэкономразвития позволят не только сохранить, но и нарастить темпы достижения поставленных президентом и председателем правительства целей", — отметил зампредседателя кабмина.

Чернышенко обратил внимание на серьезную работу, которая была проделана в последние годы, в том числе по запуску нацпроекта. Он также выразил благодарность главе Ростуризма Зарине Догузовой за вклад в развитие индустрии туризма. "Уверен, она продолжит трудиться на благо отрасли и в дальнейшем", — добавил вице-премьер.

Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму и передаче его функций Министерству экономического развития.