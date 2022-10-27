МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Снижение курса египетского фунта к доллару не окажет существенного влияния на цену путевок для россиян в эту страну, так как расчеты с отелями российские компании проводят в американской валюте, сообщили туроператоры. Египет откажется от привязки национальной валюты к доллару

"Расчеты с отелями производятся в валюте, контракты, как правило, заключаются на сезон. Поэтому вряд ли окажет существенное значение", — сообщили в пресс-службе Anex Tour.

В компании Tez Tour уточнили, что "египетские контракты заключаются в долларах, поэтому в отличие от таких направлений как ОАЭ и Таиланд, где стоимость рассчитывается в национальной валюте, в данном случае волатильность не так чувствительна".

Наконец, представители "Интуриста" заявили, что не повлияет это и на стоимость сувенирной продукции на курортах Египта, так как эта продукция также номинируется в основном в долларах США. В компании также указали, что в целом стоимость туров на отдых в Египте начала снижаться. Так, по данным Росстата, стоимость путевок из России в Египет выросла за сентябрь по сравнению с августом на 25,1%.

Египетский фунт в четверг установил новый антирекорд, ослабев к доллару на 13%. С марта египетская валюта по отношению к доллару подешевела более чем на 42%.