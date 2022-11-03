Глава Кабардино-Балкарии рассказал о планах по увеличению турпотока
Глава Кабардино-Балкарии: турпоток может вырасти до двух миллионов человек к 2025 году
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НАЛЬЧИК, 3 ноя — ПРАЙМ. Власти Кабардино-Балкарии планируют увеличить к 2025 году туристический поток в республику до 2 миллионов человек, сообщил глава региона Казбек Коков.
Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года турпоток в Кабардино-Балкарию превысил 1 миллион человек.
"По итогам 9 месяцев 2022 года рост турпотока в республику составил 16,2%, это 980 тысяч туристов. Могу сказать, что в 2019 году мы мечтали о том, чтобы в 2025 году достигнуть цифры в 1 миллион туристов. Уверен, что уже в 2022 году мы эту цифру перешагнем на 20%. А до 2025 года мы для себя поставили планку в 1,4 миллиона туристов в год, но мы должны ее более высоко ставить, и минимум 2 миллиона туристов заявлять до 2025 года. Потому что потенциал, инфраструктура будут позволять", — сказал Коков в четверг, выступая в парламенте КБР.
Он отметил, что в регионе продолжают реализовываться все инвестиционные проекты по развитию современной туристической инфраструктуры в Приэльбрусье. "До 2025 года деньги прописаны, и мы планируем, что только в Приэльбрусье будут у нас отдыхать порядка миллиона туристов", — подчеркнул глава Кабардино-Балкарии.
https://1prime.ru/tourism/20221103/838701725.html
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