МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков назначен временным куратором туристической отрасли в Минэкономразвития, сообщает РБК со ссылкой на источник в министерстве. Правительство привлечет к развитию туризма бизнес, регионы и вузы

"Это временно, пока надо решать организационные вопросы до момента назначения замминистра — куратора блока", — сказал источник РБК в Минэкономразвития.

Накануне правительство РФ внесло изменения в положение о министерстве экономического развития, утвердив передачу ему полномочий упраздненного Ростуризма. Министерство займется выработкой и реализацией государственной политики в сфере туризма и туристской деятельности. Также Минэкономразвития будет осуществлять государственный контроль за деятельностью аккредитованных организаций, занимающихся классификацией туристических объектов, федеральный государственный надзор за туроператорами в сфере выездного туризма.

Отмечается, что решение принято на основании приказа министра о внесении изменений в распределение обязанностей между министром и его заместителями, пояснил РБК федеральный чиновник. Изменения предусматривают отнесение к полномочиям Вахрукова туризма, туристской деятельности, координации и реализации приоритетных направлений государственного регулирования туристкой деятельности.

Вполне вероятно, что назначение Вахрукова — временная и во многом техническая мера, необходимая для того, чтобы не останавливать работу по приоритетным направлениям в туристической отрасли на время поиска подходящей кандидатуры, допустил собеседник РБК, близкий к Минэкономразвития.

"По сути за последние две недели работа по туризму встала, и целая отрасль осталась без куратора. При этом перед Ростуризмом стояло множество конкретных задач, в том числе в рамках нацпроекта, которые требуют ежедневного внимания", — отметил он, добавив, что сейчас в Минэкономразвития формируются два департамента по 35 человек — с профилями контрольно-надзорная деятельность и нормотворчество, куда собеседуются бывшие сотрудники Ростуризма.

Ростуризм упразднен указом президента России Владимира Путина от 20 октября, его полномочия переданы Минэкономразвития, число заместителей министра которого было увеличено с 11 до 12.