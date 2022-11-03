МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Формирование департаментов по туризму в Минэкономразвития, которому были переданы функции упраздненного Ростуризма, займет как минимум 1,5 месяца, но временный куратор отрасли в министерстве мог бы встретиться с турбизнесом уже сейчас, заявил РИА Новости член правительственной комиссии по развитию туризма Алексей Кожевников. В Минэкономразвития назначили временного куратора туротрасли, сообщили СМИ

Заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков назначен временным куратором туристической отрасли в Минэкономразвития, сообщил в четверг РБК со ссылкой на источник в министерстве. Данную информацию подтвердили РИА Новости в министерстве. "По временной схеме замещения обязанностей регулировать вопросы туризма в Минэкономразвития до назначения профильного куратора будет действующий замминистра Дмитрий Вахруков", — сообщили в Минэкономразвития.

"Сейчас Вахрукову будет важно провести оперативный аудит передаваемых дел и документов со стороны Ростуризма и параллельно обязательно встретиться с реальными экспертами отрасли, чтобы понять, что критично реализовать уже в этом году, а что может и подождать. Ну и конечно начать формировать ответы с другими фоивами по тем поручениям президента, которые вышли по итогам Госсовета по туризму", — сказал Кожевников.

Он отметил, что переходный период продолжается и займет еще какое-то время. "Думаю, формирование департаментов займёт ещё минимум полтора месяца. Но главное здесь даже не назначение ответственного за туризм. Наиболее важный момент – на что, в конечном итоге, замахнется Минэкономразвития", — уточнил эксперт.

"Останется ли в рамках того, чем и как занимался Ростуризм, ничего, по сути, не меняя или поставит ли перед собой и туротраслью более амбициозные цели и задачи по повышению рентабельности туриндустрии и формированию реальных механизмов конкуренции со странами-лидерами в сфере туризма. Пока неизвестно, насколько четко будет отрабатывать запросы турбизнеса в новых, непростых условиях", — добавил он.

Ростуризм упразднен указом президента России Владимира Путина от 20 октября, его полномочия переданы Минэкономразвития, число заместителей министра которого было увеличено с 11 до 12. В среду правительство РФ внесло изменения в положение о министерстве экономического развития, утвердив передачу ему полномочий упраздненного Ростуризма. Министерство займется выработкой и реализацией государственной политики в сфере туризма и туристской деятельности.