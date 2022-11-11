МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Российские туроператоры поставили чартерные программы сразу в два эмирата ОАЭ — Дубай и Рас-эль-Хайму на рейсах авиакомпании Azur Air, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Туроператоры России начали продавать путевки в Турцию со скидками до 40%

"В ноябре стартует масштабная программа полетов авиакомпании Azur Air в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Российские чартеры по заказу туроператоров после долгого перерыва полетят в Дубай как минимум из 5 городов России", — сообщили в ассоциации.

Там уточнили, что борта в Рас-эль-Хайму уже выполняются, их заполняют два туроператора – Coral Travel и Fun&Sun. Рейсы Azur Air запланированы вплоть до середины апреля 2023 года.

С конца ноября программы стартуют в Дубай (аэропорт "Аль-Мактум"). 22 ноября начнутся полеты из Москвы и будут совершаться трижды в неделю, а с 24 ноября из Сочи и Уфы по два раза в неделю. Раз в неделю планируются полеты из Перми (с 23 ноября) и Нижнего Новгорода (с 24 ноября).

"На настоящий момент известно, что заполнять борта, взяв блоки мест на этих чартерных рейсах (в Дубай — ред.) из Москвы и регионов, будут туроператоры Anex Tour и "Интурист". Цены на пакетные туры в системах этих компаний еще не появились, но должны быть уже на днях. Региональная чартерная полетная программа Azur Air должна помочь увеличению ценовой доступности ОАЭ как одного из самых популярных зимних направлений в России", — указали в АТОР.

В АТОР сообщили, что еще и арабская авиакомпания Air Arabia в четверг объявила, что полетит в ОАЭ из Уфы, Казани и Екатеринбурга. "Туроператоры Coral Travel, Space Travel, Tez Tour взяли блоки мест на этих рейсах", — уточнили в ассоциации.