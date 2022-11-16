МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Аналитическая служба АТОР определила минимальные цены за путевку на морские курорты. Цены приводятся за путевки на двоих на десять дней с вылетом из Москвы с 24 по 30 ноября; дорога, проживание в трехзвездочном отеле и питание включены. Об этом пишет РИА Новости. Туроператоры России поставили чартерные программы сразу в два эмирата ОАЭ

Первое место по количеству заявок занимает Египет. Туда стремятся попасть около трети всех желающих отдохнуть в конце ноября. Цена путевки начинается от 71 тысячи рублей на двоих с питанием по системе "все включено".

Второе место по количеству заявок (по 14%) делят ОАЭ и Таиланд. Причем в Эмиратах можно отдохнуть вдвоем десять дней менее чем за 100 тысяч рублей. А Таиланд обойдется путешественникам от 150 до 200 тысяч рублей.

Примерно в такую же сумму обойдется отдых на Кубе, Мальдивах и в Венесуэле. Дороже стоят каникулы на Сейшелах и в Катаре.

А вот путевки в Бахрейн и Шри-Ланку можно найти за сумму от 100 до 150 тысяч рублей.

На отдых в Турцию, где море уже довольно холодное, стремится каждый двенадцатый путешественник. Тур в Анталию предлагается за 69 тысяч рублей.