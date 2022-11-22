Догузова получила предложение работать в Экспертном совете при правительстве
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Зарина Догузова освобождена от поста руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм), получила предложение войти в состав Экспертного совета при правительстве России, сообщила пресс-служба кабмина.
Ранее почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько заявлял об отказе Догузовой занять пост замглавы Минэкономразвития, выразив надежду, что чиновница продолжит карьеру в туристической отрасли.
"Руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова освобождена от занимаемой должности. Распоряжение об этом подписано", — сказано в релизе.
Официальный представитель правительства Борис Беляков добавил, что чиновница получила предложение стать членом Экспертного совета при кабмине. По его словам, знания и опыт экс-главы Ростуризма будут востребованы в этой структуре.
Ростуризм упразднили 20 октября 2022 года, передав полномочия ведомства Министерству экономического развития. Для упразднения Федерального агентства, которое завершится 15 марта 2023 года, была сформирована ликвидационная комиссия во главе с заместителем Догузовой Григорием Прокуроновым. Отмечается, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко продолжит курировать туристический сектор.
https://1prime.ru/tourism/20221122/838903453.html
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