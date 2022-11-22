МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Зарина Догузова освобождена от поста руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм), получила предложение войти в состав Экспертного совета при правительстве России, сообщила пресс-служба кабмина. Глава Ростуризма отказалась стать замминистра экономического развития

Ранее почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько заявлял об отказе Догузовой занять пост замглавы Минэкономразвития, выразив надежду, что чиновница продолжит карьеру в туристической отрасли.

"Руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова освобождена от занимаемой должности. Распоряжение об этом подписано", — сказано в релизе.

Официальный представитель правительства Борис Беляков добавил, что чиновница получила предложение стать членом Экспертного совета при кабмине. По его словам, знания и опыт экс-главы Ростуризма будут востребованы в этой структуре.

Ростуризм упразднили 20 октября 2022 года, передав полномочия ведомства Министерству экономического развития. Для упразднения Федерального агентства, которое завершится 15 марта 2023 года, была сформирована ликвидационная комиссия во главе с заместителем Догузовой Григорием Прокуроновым. Отмечается, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко продолжит курировать туристический сектор.