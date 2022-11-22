МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Стоимость путевок в Таиланд на Новый год снизилась за год в полтора раза и спрос на это направление растет, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Россиянам объяснили, как можно сэкономить на новогоднем туре

"Что касается цен на новогодние туры в Таиланд, то сейчас они в полтора раза ниже, чем в прошлом году. Приведем пример. Недельный тур на новогодние каникулы в 2021 году, например у Pegas Touristik, стоил 448,2 тысячи рублей на двоих в отель три звезды. В этом году у того же Pegas Touristik можно купить аналогичный тур с вылетом в начале января уже за 285,1 тысячи на двоих в отель три звезды или за 316,4 тысячи на двоих — в отель пять звезд", — сообщили в АТОР.

В ассоциации уточнили, что средний чек на новогодний Таиланд сейчас приближается к значениям 2019 года и добавили, что спрос на Таиланд растет как в целом, так и на Новый год в частности. "Количество бронирований туров в Таиланд после отмены ковидных ограничений (с 1 октября) выросло уже в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Но пока объемы продаж на 26% отстают от значений аналогичного периода 2019 года", — указали эксперты.

В АТОР подчеркнули, что сейчас Таиланд занимает долю до 28% в общем объеме бронирований новогодних туров за рубеж. У ряда компаний это направление на сегодняшний день в разы превосходит по спросу Египет и ОАЭ.

"Таиланд подходит к новому 2023 году заметно более сильным направлением, чем в предыдущие два "ковидных" года. Отмена всех ограничений на въезд, запуск чартерных рейсов, снижение ценника на турпакеты привели Таиланд в рейтинг самых востребованных зимних зарубежных направлений у россиян", — указали в ассоциации.