МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Аграрный и экотуризм могут увеличить туристический поток в регионы России в два-три раза, но для этого необходимо сформировать качественный продукт, заявила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в кулуарах конференции "И селу, и городу". MTС планирует вложить миллиарды в туристический бизнес

"Очевидно, что не будет миллионных потоков, но я убеждена, что при создании комплексного продукта возможно кратное увеличение — в два-три раза по сравнению с той базой, что мы имеем сейчас, а она небольшая — десятки тысяч человек (в год — ред.) — максимум", — сказала Ломидзе.

Она пояснила, что сейчас участникам отрасли необходимо в местах с качественной инфраструктурой сформировать комплексные маршруты для аграрного и экотуризма, которые включали бы в себя транспорт, проживание, питание, а также посещение различных локаций. "Это должен быть комфортный, цивилизованный продукт, но связанный с приобщением к природе, сельскохозяйственному производству, животным", — уточнила глава АТОР.

Ломидзе добавила, что в России интерес к эко- и агротуризму за последний год вырос как минимум на 10%. "Это плюс тысячи человек, но потенциальный спрос еще больше. Запрос есть, но практически нет информации, куда можно отвезти туриста. Да что говорить, у нас всего один агротуристический маршрут признан национальным. У нас даже заявок таких не было", — добавила она.

По данным главы АТОР, сегодня агротуризм занимает 1-1,5% от общего потока всех путешествующих, а экотуризм — в пределах 10%. Она добавила, что в лидерах — Краснодарский край, Крым, Ставропольский край. Однако подчеркнула, что высокий потенциал для развития в этих направлениях есть у Алтайского края и Республики Алтай.