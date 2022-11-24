МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Россияне только в ноябре начали активно покупать путевки на новогодние каникулы, тогда как в предыдущие годы туристы массово бронировали туры на зимний период уже с октября, заявила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. В АТОР назвали сумму долга туроператоров за несостоявшиеся поездки

"Новогодние продажи в этом году идут в нетипичном темпе. Если в предыдущие годы, и даже в 2021-ом, когда был разгар очередного витка коронавируса, туры продавались активно, и в октябре-ноябре была понятна картина бронирования и мест оставалось не так много, то в этом году люди не бронируют настолько вперед. Даже на начало ноября у нас не было полной картины продаж новогодних праздников, в том числа по России. Только сейчас активизировались", — сказала Ломидзе.

Она отметила, что из российских направлений в лидерах Краснодарский край, а также другие горнолыжные направления Кавказа и Шерегеш (Кемеровская область). Среди зарубежных направлений на первом месте — Объединенные Арабские Эмираты, за ними — Египет, замыкает тройку Турция.

"Хорошие шансы, хотя не сопоставимы по потокам, и у стран Юго-Восточной Азии, которые наши туристы так давно ждали. И цены на этих направлениях не выше 2019 года, по крайней мере в валюте", — добавила глава АТОР.

Она уточнила, что участники отрасли в этом году не фиксировали двойного или тройного роста цен на зимние туры, как это было раньше перед Новым годом. "Хотя цены выросли на 20%, а на некоторых объектах на 30%", — сказала Ломидзе.

При этом она отметила сохранившуюся тенденцию последних лет — отели премиального уровня россиянами бронируются в первую очередь.