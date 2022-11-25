МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ готово пересмотреть критерии поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере туризма с учетом региональной специфики, говорится в сообщении ведомства. Эксперт оценил уровень медицинского туризма в Южной Корее

В ходе визита в Якутию глава МЭР Максим Решетников обсудил ряд вопросов с представителями малого и среднего бизнеса и деловых сообществ. Особое внимание уделили развитию туристического бизнеса в регионе, который по темпу роста турпотока входит в число лидеров на Дальнем Востоке. "Предприниматели предложили пересмотреть критерии распределения федеральных субсидий для туристических кластеров с учетом географических и климатических условий Якутии, Дальнего Востока", — уточняется в сообщении.

Решетников отметил, что в числе уже реализуемых мер для развития этой сферы — создание территорий опережающего развития со льготными условиями для МСП, субсидирование крупных инфраструктурных инвестпроектов, программы льготного кредитования, в том числе кредиты на инвестцели под 2,5% и 4% годовых.

"Для развития туризма важную роль играет количество гостиниц в регионах. Нужно ускоренно наращивать номерной фонд. При необходимости мы готовы донастраивать инструменты поддержки отрасли, в том числе с учетом территориальных особенностей", — сказал глава Минэкономразвития.

Он отметил, что для регионов может быть использован понижающий коэффициент включения в программы господдержки, например, в части номерного фонда. Это позволит малому бизнесу активнее развивать туристический бизнес на территориях, где создание крупных гостиниц нецелесообразно.

Для привлечения инвестиций в регион участники встречи предложили автоматизировать процессы предоставления госуслуг по присоединению к технологическим сетям и создать для этого единую информационную систему, а также обсудили вопросы включения в федеральный реестр туроператоров, туристического кэшбека, маркировки, подготовки кадров, стоимости перевозок, продления действия специальных налоговых режимов для ювелирной отрасли и другие.