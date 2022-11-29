МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Туротрасль России надеется на помощь Министерства экономического развития в получении средств за вывоз туристов из-за рубежа, заявил на пресс-конференции директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко. Туроператоры сообщили, что не могут закрыть долги перед россиянами

"В феврале и марте туроператоры очень активно за свой счет вывозили туристов из-за рубежа. Государство выделило средства на этот счет — 6 миллиардов рублей. К сожалению, они пока в этом году туроператорам не возвращены, хотя есть поручение президента на этот счет. Очень надеемся на то, что наш регулятор, Министерство экономического развития, да, может в этом году это не получится, но чтобы в следующем году эти средства, которые были обещаны туроператорам, были возвращены", — сказал Осауленко.

В конце мая пресс-служба кабмина сообщила, что туроператоры смогут получить субсидии от государства общим объемом в 6 миллиардов рублей на возмещение расходов на вывоз российских туристов из-за рубежа. Уточнялось, что соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В конце августа в пресс-службе Ростуризма РИА Новости сообщали, что ведомство планирует в октябре начать выплачивать субсидии туроператорам за вывоз туристов из-за рубежа. Но средства так и не были выплачены.