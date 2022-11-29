МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Туристический поток по России, по предварительным итогам года, восстановился к доковидным уровням и составил порядка 60 миллионов поездок, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Правительство привлечет к развитию туризма бизнес, регионы и вузы

"Мы уже можем говорить о восстановлении внутреннего туризма до доковидных параметров — в районе 60 миллионов поездок. Это достойный результат. Есть регионы, которые росли очень быстро — Дагестан и в целом Северный Кавказ. Очень хорошо росли обе столицы — Москва и Санкт-Петербург добавили в районе 30-35%. Сочи вырос на 1-2%, Анапа в небольшом минусе — 3-4%. В целом по стране мы фиксируем успешный сезон", — сказал Ромашкин на пресс-конференции "Туриндустрия: предварительные итоги года и планы на новогодние праздники".

С этой оценкой согласился и вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. "Итоги говорят о том, что в этом году продажи выше по многим параметрам, в отличие от предыдущего. Конечно, в основном продажи идут на внутреннем рынке — порядка 85%, но в разных сегментах по-разному. По итогам есть разные оценки, но заявления о 59 миллионах поездок — это меньше, чем в доковидный 2019 год, но мы приближаемся к этой планке", — сказал он.

Барзыкин отметил, что сейчас путешественники массово бронируют зимние туры по России. "Хорошие перспективы есть на зимние праздники, потому что туры бронируются активно. Приоритеты те же — в основном это внутренние направления. Тем более, что с потерей Европы горнолыжные туры в основном переориентировались на внутренний рынок", — сказал вице-президент РСТ.

По его данным, сейчас в пятерке лидеров по бронированиям находятся Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и регионы Северного Кавказа.

В конце октября вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что по итогам летнего туристического сезона в стране совершено около 41 миллиона туристических поездок. Тогда он говорил, что по имеющимся расчетам до конца года этот показатель должен достичь не менее 58 миллионов.