МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Частные и государственные банки Венесуэлы возобновят кредитование компаний туристического сектора в иностранной валюте, сообщил президент страны Николас Мадуро. СМИ оценили вероятность значительного роста поставок нефти из Венесуэлы

"Мы собираемся реактивировать и возродить в особой форме банковский инвестиционный портфель для (сектора — ред.) туризма, туристический портфель с кредитами в международной валюте, в долларах, от частных и государственных банков, увеличить портфель кредитов во всех валютах", — заявил Мадуро в ходе выступления на туристической ярмарке Fitven-2022 в карибском штате Ансоатеги.

По словам политика, инициатива является составной частью правительственного экономического плана, нацеленного на развитие новых производственных отраслей. Индустрия туризма и отдыха в Венесуэле, как отметил Мадуро, растет с прошлого года.

Fitven-2022 проходит в этом году в городе Лечерия с 24 по 30 ноября, в ярмарке приняли участие 182 национальные и международные компании, включая представителей Азербайджана, Боливии, Колумбии, Кубы, Эквадора, Ирака, Ирана, Италии, Мексики, Польши, Доминиканской Республики, России, Сент-Люсии, Сенегала и Южной Африки. По словам министра туризма Венесуэлы Али Падрона, в ходе ярмарки были подписаны более 200 контрактов на сумму свыше 14 миллионов долларов США.

Согласно прогнозу Международного валютного фонда о перспективах мировой экономики, рост венесуэльской экономики в 2022 году составит 6%, в 2023 — 6,5%.

В результате санкций США с 2014 по 2020 год Венесуэла потеряла 98,6% всех внешних валютных доходов, отчисления государственной нефтегазовой PDVSA в адрес центрального банка страны в 2014-2020 годах сократились с 56,609 миллиарда долларов до 73,4 миллиона долларов в год или более чем на 99%.